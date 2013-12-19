В храмах УПЦ в день Николая Угодника были вознесены особые молитвы за Украину

Как передает корреспондент УНИАН, богослужение состоялось по распоряжению Предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира, в котором он благословил отслужить молебен в этот день во всех монастырях и приходах УПЦ.

Перед богослужением к Успенскому собору из Свято-Введенского монастыря столицы Крестным ходом была перенесена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Призри на смирение».

Молебен возглавили: наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь), управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), которым сослужили викарные архиереи и духовенство Киевской епархии.

Богослужение отправили перед мощами святого равноапостольного князя Владимира и иконами Пресвятой Богородицы «Киево-Печерской» и «Призри на смирение».

После богослужения управляющий делами УПЦ митрополит Антоний обратился к духовенству и верующим: “Разъединие и вражда еще никогда не приводили к успеху - ни отдельного человека, ни общество. Мы должны свидетельствовать христианство не только словами, но и своим поведением – тогда у нас будет процветающая христианская страна. Мы сегодня обращаемся к Господу и ко всем святым с молитвой о приумножении любви между гражданами нашего государства, о примирении между сыновьями Украины и просим, чтобы Господь смилостивился над нами и подал нам мир”, - сказал владыка Антоний.

В то же время митрополит подчеркнул, что Церковь сегодня обращается к власти и оппозиции, “чтобы совместными усилиями прийти к взаипониманию и преодолеть общественный кризис”

“Чтобы исчезли баррикады, которые разделяют людей на своих и чужих, чтобы колючая проволока никогда не ранила свободолюбивое украинское сердце”, - сказал управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний сообщил, что Предстоятель Церкви с болью переживает события, происходящие в Украине. Он объявил обращение Блаженнейшего митрополита Владимира ко всем верующим УПЦ, в котором Предстоятель напоминает украинцам о приближении Рождества, и советует “молиться и постовать, потому что пристрастия и страсти изгоняются только постом и молитвой”.

Блаженнейший подчеркивает, что Церковь объединяет верующих независимо от политических взглядов, региона проживания и национальности.

“Все вы – едины во Христи Иисусе. Единство Церкви и любовь между собой – это то, что заповедовал нам Господь. Не нарушайте внутренний мир и любовь раздражением и оскорбительными словами. Если возможно и зависит от вас, находитесь в мире со всеми людьми”, – призвал Блаженнейший.

После молебна в своем комментарии журналистам наместник лавры митрополит Павел добавил, что Церковь не разделяет людей на ”Восток и Запад», потому что “у Бога все дети”.

“Сегодня был особый молебен за Украину. Мы просили Господа, чтобы он принес людям мир, чтобы мы задумались над своей жизнью и увидели друг в друге брата, потому что у всех нас один пастырь – Христос. Пусть мир будет всегда с нами. Мы просим Бога, чтобы он послал свою Божественную милость тем, кто всегда чем-то недоволен. Мы должны удовлетворяться тем, что у нас есть, делать все в единении с Духом Святым и с Церковью, чтобы мы имели оправдание перед Богом. Молитесь и Господь управит”, - сказал митрополит Павел.