Тимошенко передала Фирташу ящик снотворного

Премьер-министр Юлия Тимошенко обещает, что "РосУкрЭнерго" не будет работать на украинском рынке, и что на газовом рынке не будет посредников.

Об этом она заявила в эфире канала "1+1".

"Я сразу скажу, что мое мнение не изменилось, что "РосУкрЭнерго" это самая крупная коррупционная модель, которая была создана за последние 10 лет на постсоветском пространстве. Это суперметастаза, которую надо удалять", - сказала она.

"Они знали, что когда я приду, то сделаю многое, чтобы удалить эту болезнь и потому за несколько недель до голосования за правительство, они подписали все соглашения из-за "РосУкрЭнерго" с ужасно завышенными ценами", - отметил Тимошенко.

По ее словам, за 7 суток работы правительства она готовила бюджет и не успела ознакомиться с делами "Нафтогаза" и продумать модель, как избавиться "РосУкрЭнерго" и не разрушить систему транзита российского газа.

"Я сейчас обдумываю, как это удалить без болезненных следствий. Вы знаете, что "РосУкрЭнерго" – это Фирташ, и я ему передала ящик снотворного, так как он уже не спит и спать не будет, так как "РосУкрЭнерго" на украинском рынке не будет, вместе с дочерними предприятиями. Украина будет иметь прямые контракты с Россией", - заверила премьер.

Украинская правда