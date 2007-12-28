Тимошенко нашла деньги от продажи «Криворожстали»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО нашла деньги от продажи металлургического комбината «Криворожсталь» и 6 млрд. грн. из них направила на погашение сбережений вкладчиков Сбербанка СССР.

Об этом она заявила 27 декабря в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1»

«Я нашла деньги от «Криворожстали». Вы же не думайте, я же так не бросаю вопросы просто, и мы эти деньги направили на возвращение сбережений людям уже в этом бюджете», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 25 млрд. грн. не могут исчезнуть как иголка в стоге сена.

Средства от продажи предприятия, по словам премьера, были рассредоточены по казначейским счетам, часть из них пошла на покрытие дефицита бюджета прошлых лет, часть - на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

«А то, что осталось, мы нашли и направили на возвращение сбережений... Это 6 млрд. грн.», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь» за 24,2 млрд. грн. (4,79 млрд. долл. США). Стартовая цена пакета составляла 10 млрд. грн. 28 октября Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи.

На сегодняшний день общественности неизвестно, насколько рационально и на что именно были потрачены средства, поступившие в госбюджет от продажи меткомбината.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции на Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

18 июля 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня Arcelor Mittal является мировым лидером металлургической отрасли, работая более чем в 60 странах мира.