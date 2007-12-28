Обвиняемых в убийстве Георгия Гонгадзе признали вменяемыми

Апелляционный суд Киева вчера заслушал результаты экспертиз, назначенных подсудимым по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Все они признаны вменяемыми и не оговаривают себя. Еще одна дополнительная комплексная экспертиза, проводившаяся в отношении Николая Протасова, показала его склонность к преувеличению симптомов своих заболеваний, пишет Коммерсантъ-Украина.

Медицинские экспертизы в отношении бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Николая Протасова, Александра Поповича и Валерия Костенко, обвиняемых в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, были назначены судом в июле текущего года. Двоим из них – подсудимым Костенко и Поповичу – предписывалось проведение психологических обследований, а подсудимому Протасову – комплексная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза. Напомним, из-за плохого самочувствия Николая Протасова обнародование результатов медицинских исследований несколько раз откладывалось.

Результаты обследований подсудимых, проводившихся экспертами психиатрического центра на базе Павловской больницы и специалистами Главного бюро судмедэкспертиз, Апелляционному суду Киева удалось заслушать лишь вчера. Как рассказала изданию представитель вдовы погибшего журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, комплексная экспертиза, проводившаяся в отношении подсудимого Протасова, показала, что состояние его здоровья "в рамках возрастной нормы". Как известно, он неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья, в частности на повышенное давление и учащенный пульс. В связи с этим во время судебных заседаний даже приходилось вызывать скорую помощь.

Кроме того, по словам участников процесса, экспертами выявлены "элементы аггравации" – преувеличение симптомов болезни или болезненного состояния со стороны Николая Протасова. "Имелось в виду преувеличение соматических заболеваний, например головных болей. Просто он много говорит о своих заболеваниях. Но это не касается психического состояния – он (Николай Протасов) считает себя психически здоровым",– уточнил адвокат подсудимого Виктор Чевгуз.

В рамках психологических экспертиз в отношении Валерия Костенко и Александра Поповича проводилось исследование особенностей их характеров и мотивации. "Эксперты указали на то, что подсудимые не склонны к фантазированию или надумыванию имевших место событий – с точки зрения психологов, они себя не оговаривают",– рассказала Валентина Теличенко. Кроме того, эксперты Главного бюро судмедэкспертиз составили психологические портреты подсудимых. По словам участников процесса, это необходимо для правильного определения меры наказания. "О Костенко эксперты сказали, что он кается, что у него заниженная самооценка и присутствует чувство вины. А вот у Протасова чувства вины не выявили,– пересказал вывод психологов один из участников процесса.– Про Поповича сказали, что для него главное – семья; он был предан начальству и хотел работать, чтобы хорошо зарабатывать для своей семьи".

"Все трое признаны вменяемыми и могут отвечать согласно закону",– подытожил господин Чевгуз. Впрочем, он намерен повторно внести на рассмотрение суда вопрос о подтверждении у своего подзащитного группы инвалидности. Как известно, в октябре 2003 года Николаю Протасову была присвоена II группа инвалидности, которая после проведения комплексного медицинского обследования была изменена на III. "Одно дело судить физически здорового человека, другое – выносить приговор в отношении инвалида",– заявил адвокат. По словам участников процесса, Виктором Чевгузом уже заявлялось такое ходатайство, однако оно было отклонено: суд счел, что данный вопрос не входит в компетенцию суда. "Это обстоятельство влияет на определение меры наказания и играет роль для определения режима отбывания наказания",– подчеркнул Виктор Чевгуз.