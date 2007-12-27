Президент поддерживает приватизацию угольных шахт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает приватизацию угольных шахт.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Посмотрите на Польшу, Россию… В России нет ни одной государственной шахты, она позволила решить проблему (угольной отрасли – УНИАН) бизнесу. В этом есть колоссальный интерес, и нам необходимо снять эти препятствия», - сказал он.

По мнению Президента, мобилизировать собственные ресурсы украинский бизнес мог бы на 2/3 предприятий угольной отрасли, при этом государство должно отвечать за безопасность производства и модернизировать его, обеспечить ведущими технологиями.

Глава государства подчеркнул, что угольная отрасль остается национальным приоритетом, отметив, что ежегодно финансирование отрасли увеличивается на 30-40%. «Такая политика будет продолжена», - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, одним из решений проблемы является установление либеральных цен на уголь: «Сегодня государство их искусственно сдерживает, это не правильно».