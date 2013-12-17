Украина и Россия подписали «дорожную карту» о постепенной отмене торговых ограничений

Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко журналистам, комментируя подписанный сегодня план действий об урегулировании торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Россией на 2013-2014 годы.

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«Была подписана сегодня «дорожная карта», согласно которой ликвидируются все профили риска, все спецпошлины, возобновляют действие сертификаты и особенно это касается вагонов, возобновляется поставка кондитерских изделий, которая была заблокирована из нашей страны. Эта дорожная карта имеет конкретные даты, сроки», - сказал Бойко.