Россия планирует поставлять нефть на Одесский НПЗ впервые после трех лет перерыва - агентство

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС по данным агентства Рейтер, которое ссылается на предварительный график поставок, предоставленный "нефтяными трейдерами".

Агентство расценивает подобный шаг как "признак того, что Москва готова поддержать соседнюю страну (Украину) после того, как она отказалась от торгового соглашения с Европейским союзом".

График поставок, который пока не был одобрен российским министерством энергетики, предусматривает поставки 750 тыс. тонн нефти на сумму в 600 млн долларов на Одесский НПЗ, сообщает агентство.

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НПЗ был приобретен в начале этого года у российской компании ЛУКОЙЛ украинской группой ВЕТЭК ("Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания"), принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко.

В октябре 2010 года Одесский НПЗ был остановлен, потому что ЛУКОЙЛ прекратил поставки нефти на это предприятие.

В октябре нынешнего года Одесский НПЗ частично возобновил работу за счет поставок нефти морским путем.