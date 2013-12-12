Более 60% украинских предпринимателей не могут оценить перспективы интеграции с ЕС или ТС

Об этом заявил директор Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Владимир Панченко на международной конференции в Киеве.

«Результаты опроса об ожиданиях предпринимателей от подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС свидетельствуют о низкой осведомленности отечественных производителей - более 60% слышали о проектах соглашений между Украиной и ЕС, а также Украиной и Таможенным союзом, однако не знают подробно этих проектов, а потому не могут объективно оценить угрозы и преимущества от евроинтеграции или интеграции с ТС», - сказал он.

По теме: В Киеве решили обсудить преимущества и риски свободной торговли с ЕС

Эксперт отметил, что для использования всех преимуществ Соглашения об ассоциации украинский бизнес должен занимать активную позицию и тщательно анализировать, как каждое положение этого соглашения повлияет на их деятельность. Он представил результаты исследования МЦПИ и ряд рекомендаций для бизнеса, в том числе по разработке программ развития отдельных отраслей экономики с учетом возможностей в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Также эксперт сказал, что Соглашение об ассоциации с ЕС является достаточным инструментом для модернизации экономики Украины. «Соглашение несовершенно, имеет много недостатков. Но действия нашего правительства по Соглашению об ассоциации можно сравнить с действиями врача, решившего лечить насморк путем ампутации головы», - добавил Панченко.

Присутствующие на конференции замглавы набсовета МЦПИ Юрий Ехануров и ассоциированный старший исследователь по вопросам внешней политики ЕС Центра изучения Европейской политики (Брюссель, Бельгия) Майкл Эмерсон совместно заявили, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в ближайшее время является исключительно важным для Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.