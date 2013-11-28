В Киеве решили обсудить преимущества и риски свободной торговли с ЕС

Участвовать в дискуссии пригласили членов Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева

- Киев – это город, где куется кадровый и экономический потенциал страны, где сосредоточены ведущие высокотехнологичные производства, от состояния которых зависит социальное благополучие людей. Поэтому Киев не может не ощутить всех плюсов и минусов евроинтеграционных процессов, - подчеркнул, открывая заседание Совета, председатель КГГА Александр Попов.

Попов отметил, что работа над программой евроинтеграции ведется Украиной активно и на всех уровнях.

- Я был членом Кабинета министров в 2007-2010 годах. Уже тогда Правительство очень много работало над программой евроинтеграции – это было государственное задание. Был пройден значительный путь по приведению нашего законодательства и нормативной базы к европейским образцам. Эта работа не прерывается, и киевская власть, со своей стороны, тоже усовершенствуется, чтобы иметь возможность управлять на современном уровне и в соответствии с демократическими принципами. У нас много партнеров в Европе, и мы внедряем их опыт, - отметил Попов.

По мнению главы городской власти, в Киеве правильность европейского вектора во внешней политике страны не вызывает сомнений.

- Я убежден, что у нас должно быть европейское будущее. Однако нужно отдавать себе отчет в том, во что обойдется нашей экономике внедрение евростандартов на нынешнем этапе, когда имеются серьезные трудности, в том числе, с наполнением бюджета. Мы должны обсудить все составляющие евроинтеграции, чтобы наилучшим образом использовать европейские перспективы, - сказал Александр Попов.

На заседании Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева было принято Обращение к Президенту Украины. Участники Совета потребовали от Президента и Правительства адаптировать отечественную экономику к условиям свободной торговли с ЕС. Чтобы минимизировать влияние на социально-экономическую ситуацию в государстве зависимости от работы на преимущественно рынки России и других стран СНД, не потеряв при этом самих этих рынков и их потенциала.