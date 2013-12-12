Добкин назвал Аду Роговцеву "человеком с гнильцой"

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Актриса классная, а человек так себе, с гнильцой. И в 2004 и сейчас так себя проявляет. Ждем очередного пасквиля", - написал Добкин.

Напомним, вчера известная актриса Ада Роговцева выступила на Евромайдане, где осудила применение силы против безоружных людей.