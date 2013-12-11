Роговцева на Евромайдане: недопустимо применять силу к безоружным людям

Она подчеркнула, что еще в детстве учили - нельзя бить лежачего. «Что мы получили сейчас с вами и что нас возмутило - нельзя бить лежачего, нельзя бить ногами по голове, лицу, в живот. Нельзя бить человека, который не имеет оружия. Это наши дети», - подчеркнула Роговцева.

Она отметила, что «Леся Украинка когда-то сказала, что неволя еще более мерзкая, когда она добровольная». «Поэтому я вижу, что у нас нет такого покоя, такого безразличия, чтобы это терпеть. Ваше сопротивление, наше сопротивление - это наше достоинство», - сказала Роговцева, обращаясь к Евромайдану.

Она отметила, что ее дочь Екатерина вместе с внуком также на Евромайдане.