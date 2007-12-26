“Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака” расскажет о бюджете и налогах

27 декабря в 2007 г. в 15.00 Ассоциация „Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака” даст пресс-конференцию на тему: „О налоговых новеллах в бюджетном процессе 2008 бюджетного года”. Пресс-конференция состоится в помещении информационного агентства ”Украинские новости” по адресу: г. Киев, ул. Эспланадная, 20.

В пресс-конференции примут участие генеральный директор Группы компаний «Союз-Виктан» Андрей Охлопков, другие руководители предприятий-производителей ликеро-водочных изделий и коньяка – члены Ассоциации СОВАТ, директор Ассоциации СОВАТ Владимир Демчак.

Просим аккредитоваться по телефонам: 453-06-19; 496-20-74; 8(050) 445-45-17