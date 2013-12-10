Черновицкий облсовет не будет самораспускаться по требованию общины

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Черновицкого областного совета, переданном УНИАН.

Как, в частности, отмечается в заявлении, «органы представительской власти, которые представляют интересы территориальных общин сел, поселков, городов Черновицкой области, созданы и функционируют в соответствии с Конституцией Украины и действующим законодательством. В соответствии с положениями ст. 75 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» органы и должностные лица местного самоуправления являются подотчетными, подконтрольными и ответственными перед территориальными общинами. Установленный порядок досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета (ст. 78 указанного Закона) не предусматривает передачи властных полномочий каким-либо альтернативным общественным формированиям или организациям. В случае досрочного прекращения полномочий соответствующий совет исполняет возложенные на нее функции до избрания следующего состава совета в соответствии с действующим законодательством Украины».

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Кроме того, участников вече 8 декабря облсовет обвиняет в введении в заблуждение жителей области из-за принятия постановлений, которые не отвечают украинскому законодательству.

«Любые инициативы, высказанные на собраниях граждан и других массовых акциях, имеют право на существование и реализацию в жизнь территориальных общины, если они выдержаны в рамках действующих в Украине конституционных норм и требований действующего законодательства и оформлены депутатами соответствующих советов в виде проектов решений, депутатских запросов и обращений», - сообщает пресс-служба облсовета.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря постановлением Буковинского вече Черновицкие областной и городской советы призвали к самороспуску, а их полномочия решено было передать Общественному европейскому совету, который в качестве альтернативы предусматривается создать из числа ученых и представителей общественных институтов области.