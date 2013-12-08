В Черновцах создают Общественный европейский совет с целью заменить областной и городской советы

Как сообщил УНИАН член областного комитета общественного сопротивления Александр Шкурыдин, такое решение только что приняли гороожане на Центральной площади города.

Во время митинга областной комитет общественного сопротивления уполномочен начать организационные мероприятия для создания Общественного совета. В него войдут люди, которые имеют уважение и авторитет среди жителей области и хотят работать, в отличие от Черновицких областного и городского советов, подчеркнул Шкурыдин.

Кроме того, к самороспуску Черновицких областного и городского советов призывали стачком Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и Студенческий координационный совет.

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Об этом представители студенчества заявили на митинге на Центральной площади.

Студенты просят жителей области также поддержать их в борьбе с режимом. «Приходите на Евромайдан в Черновцах не только тогда, когда хорошая погода, а ежедневно чтобы проявить солидарность с бастующими», - призвали черновицкие студенты.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Майдане Незалежности сегодня проходит Народное вече “Марш миллионов”, организованное оппозиционными силами, в котором принимают участие сотни тысяч людей со всей Украины.

На Центральной площади Черновцов в митинге в поддержку Народного вече “Марш миллионов” принимают участие около 4 тысяч человек, и люди постоянно подходят. Участники держат в руках государственные, красно-черные флаги и флаги Европейского Союза. Партийной символики не видно.

К участникам митинга присоединилась колонна из около 100 предпринимателей Калиновского рынка – крупнейшего бюджетообразующего предприятия Черновцов.