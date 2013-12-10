Завтра в Украине мокрый снег и гололедица

Завтра в Украине облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем в западных областях мокрый снег и дождь, слабый гололед.

В северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный с переходом на Правобережье в западный, 7-12 м/с, ночью в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, днем 2-7°, на востоке до 10° мороза; в западных областях и в Крыму ночью 7-12° мороза (на Южном побережье 0-5° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла, в степной части Крыма 1-6° мороза.

В Киеве и области в среду ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом в западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза, в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 3-5° мороза.