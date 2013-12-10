В Мариуполе из банка похитили пустой сейф
09:46, 10 декабря 2013Общество
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Грабитель проник внутрь через входную дверь.
Вчера неизвестный ограбил отделение банка на ул. Курчатова в Ильичевском районе Мариуполя.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.
Грабитель проник в банк, взломав входную дверь. По словам сотрудников учреждения, украден был только переносной сейф, который оказался пустым.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины «Кража, соединенная с проникновением в помещение». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника и занимаются его поисками.
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