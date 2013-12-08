В Николаеве грабитель 10 часов продержал в заложниках продавщицу

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Николаевской области, 7 декабря около 20.00 в дежурную часть городского управления милиции поступило сообщение о том, что в ювелирном салоне мужчина насильно удерживает женщину.

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”В связи с сигналом сработавшей сигнализации, наряд Государственной службы охраны выехал в ювелирный магазин, расположенный в Ленинском районе, и обнаружил, что в помещении находится мужчина, намеревавшийся совершить ограбление, который захватил в заложницы сотрудницу ювелирного салона и угрожает предметом, похожим на пистолет”, - сообщили в секторе.

На место происшествия прибыли наряды спецподразделений, которые оцепили территорию, и проводили переговоры со злоумышленником.

Около 6.30 мужчина освободил заложницу. Он задержан и дает показания, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.