В центре Киева автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов
10:36, 26 декабря 2007Общество
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Травмированы и три пассажиры Ниссана
Вчера около 20-ти часов в Киеве на тротуаре улицы Грушевского автомобиль "Нисан" сбил пятерых пешеходов (фоторепортаж).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автомобиль двигался именно по тротуару со стороны ул. Садовой в направлении ул. Шелковичной. Не справившись с управлением, он наехал на пятерых человек, после чего неуправляемый автомобиль ударился в дерево.
Вследствие ДТП тяжело травмированы не только пять пешеходов, но и три пассажира "Нисана". Среди потерпевших в автомобиле 23-летняя дочь водителя, которая госпитализирована с двумя открытыми переломами. Водитель "Нисана" не пострадал.
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