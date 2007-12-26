В центре Киева автомобиль сбил на тротуаре пятерых пешеходов

Вчера около 20-ти часов в Киеве на тротуаре улицы Грушевского автомобиль "Нисан" сбил пятерых пешеходов (фоторепортаж).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автомобиль двигался именно по тротуару со стороны ул. Садовой в направлении ул. Шелковичной. Не справившись с управлением, он наехал на пятерых человек, после чего неуправляемый автомобиль ударился в дерево.

Вследствие ДТП тяжело травмированы не только пять пешеходов, но и три пассажира "Нисана". Среди потерпевших в автомобиле 23-летняя дочь водителя, которая госпитализирована с двумя открытыми переломами. Водитель "Нисана" не пострадал.