Киевгорстрой: больше отчислений - дороже жильё

Планируемое властями Киева увеличение нормативов паевого участия застройщиков при строительстве в три раза приведет к удорожанию жилья в столице на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Мы обратились к городскому голове с нашей точкой зрения, чтобы он пересмотрел эту позицию. Потому что мы посчитали и прогнозируем: такие действия приведут к удорожанию жилья в Киеве без каких-либо других рыночных действий до 20%. Это однозначно», - сказал он.

По мнению В.МОЖАРЫ, применение новых коэффициентов паевого участия приводит к его увеличению в три-четыре раза. «Если я в этом году уплатил 154 млн. средств паевого участия, умножьте это хотя бы на три. Это более полмиллиарда средств, которые нужно изъять из оборота застройщиков и отдать городу. Это очень резкое увеличение, и его необходимо каким-либо образом локализировать», - пояснил первый вице-президент компании.

В.МОЖАР надеется, что депутаты Киевсовета правильно поймут эту позицию и внесут свои предложения для того, чтобы урегулировать этот вопрос. «Было бы хорошо, если бы не меняли (норму паевого участия - УНИАН)», - добавил он.

В.МОЖАР напомнил, что параллельно застройщики обязаны отчислять и передавать бесплатно городу при отводе земельных участков 20% - в центральной части города и 10% - на других территориях.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Киевсовет принял к рассмотрению Программу социально-экономического и культурного развития столицы на 2008 год.

После презентации программы большинство депутатов Киевсовета высказалось против п.2 этой программы, в котором речь идет об увеличении втрое нормативов паевого участия инвесторов при осуществлении строительства. Они подчеркивали, что такое решение должно приниматься отдельно Киевсоветом и, кроме того, оно приведет к значительному подорожанию стоимости квартир в Киеве.

В результате первого голосования за подготовленный проект решения проголосовали около 30 депутатов Киевсовета, и только после учета замечаний депутатов, согласно которым дополнение 2 было исключено, решение было принято.

Как отметил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, дополнение 2 будет доработано и внесено позже на рассмотрение сессии.