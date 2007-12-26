В Нежине создадут музей воспоминаний о городе

В Нежине Черниговской области создают музей, в котором будут храниться воспоминания о городе.

Как сообщил УНИАН начальник управления культуры Нежинского городского совета Леонид ШАГАН, была проведена акция "Вспомни о Нежине", в рамках которой все желающие могли отправить поздравительные новогодние открытки своим друзьям и знакомым в Украине и за границу. Всего разослано около 20 тысяч таких открыток.

Как отметил Л.ШАГАН, организаторы надеются на ответы с рассказами о Нежине, а также впечатлениями от пребывания в нем. Записи на дисках пополнят фонотеку музея.

"Это будет музей истории живых голосов нежинцев. Ведь Нежин – перекресток судеб необычных людей", - сказал он.

В настоящее время в музее, который будет действовать в городском Доме книги, есть 50 аудиозаписей. Голоса известных земляков, например, Марии Заньковецкой или Марка Бернеса планируют найти в фонотеках, другие – записать вживую.