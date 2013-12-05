Производитель новогодней елки назвал сумму ущерба от Евромайдана
Ильичевцы не понимают, почему киевские коммунальщики так рано начали установку елки.
Ильичевская компания «Люмьер», создатель главной новогодней ели страны, которую участники Евромайдана разобрали на баррикады, предварительно оценила ущерб, нанесенный искусственному дереву, в один миллион гривен, пишет Думская.
В «Люмьере» винят в случившемся не только митингующих на Майдане Незалежности, но и столичных коммунальщиков: «Они еще не собрали весь каркас, но уже привезли верхние ветки. Зачем это было делать – мне непонятно. Они могли спокойно еще недельку собирать каркас, не мешая людям митинговать. И ничего бы не произошло», — уверен директор Анатолий Фостик.
Как подсчитали заводчане, в результате разгона Евромайдана и дальнейшего разбора елки, она потеряла примерно треть деталей общей стоимостью около 1 млн грн.Однако замену поврежденным ветвям Киевская горадминистрация у «Люмьера» пока не заказывала.
Также в компании напомнили, что столичные власти до сих пор не расплатились за создание, монтаж и обслуживание этой елки в прошлом году. Сумма задолженности составляет свыше трех миллионов гривен. Кроме того, в этот раз тендер на сборку сооружения выиграла другая организация, и ильичевцы формально не имеют к нему никакого отношения.
«Я, правда, не знаю, как они собирались ее включать. Там настолько сложная система управления иллюминацией (больше тысячи каналов), что разобраться в ней может только производитель», — утверждает Фостик.
Впрочем, если Евромайдан затянется, то покупка недостающих деталей окажется бессмысленной: установить люмьеровскую ель в другом месте просто невозможно: «Она крепится тросами к пятитонным бетонным блокам, которые закопаны под асфальтом. В Киеве такие блоки есть только на Майдане».
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