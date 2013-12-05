Производитель новогодней елки назвал сумму ущерба от Евромайдана

Ильичевская компания «Люмьер», создатель главной новогодней ели страны, которую участники Евромайдана разобрали на баррикады, предварительно оценила ущерб, нанесенный искусственному дереву, в один миллион гривен, пишет Думская.

В «Люмьере» винят в случившемся не только митингующих на Майдане Незалежности, но и столичных коммунальщиков: «Они еще не собрали весь каркас, но уже привезли верхние ветки. Зачем это было делать – мне непонятно. Они могли спокойно еще недельку собирать каркас, не мешая людям митинговать. И ничего бы не произошло», — уверен директор Анатолий Фостик.

Как подсчитали заводчане, в результате разгона Евромайдана и дальнейшего разбора елки, она потеряла примерно треть деталей общей стоимостью около 1 млн грн.Однако замену поврежденным ветвям Киевская горадминистрация у «Люмьера» пока не заказывала.

Также в компании напомнили, что столичные власти до сих пор не расплатились за создание, монтаж и обслуживание этой елки в прошлом году. Сумма задолженности составляет свыше трех миллионов гривен. Кроме того, в этот раз тендер на сборку сооружения выиграла другая организация, и ильичевцы формально не имеют к нему никакого отношения.

«Я, правда, не знаю, как они собирались ее включать. Там настолько сложная система управления иллюминацией (больше тысячи каналов), что разобраться в ней может только производитель», — утверждает Фостик.

Впрочем, если Евромайдан затянется, то покупка недостающих деталей окажется бессмысленной: установить люмьеровскую ель в другом месте просто невозможно: «Она крепится тросами к пятитонным бетонным блокам, которые закопаны под асфальтом. В Киеве такие блоки есть только на Майдане».

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