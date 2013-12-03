Новогодней елки на майдане не будет, проведение рождественской ярмарки под вопросом

Сейчас недостроенный каркас елки обвешан агитплакатами, а иллюминацию и зеленый покров митингующие использовали при строительстве баррикад на ул. Городецкого и на Крещатике, пишут «Вести».

В департаменте культуры КГГА рассказали, что все шло по плану и зажжение планировалось на 19 декабря — День святого Николая.

«Монтаж металлического каркаса был практически закончен. Потом оставалось накрыть его призмами из искусственной хвои и установить иллюминацию. Но эти события всему помешали», — говорят в ведомстве.

Директор департамента Светлана Зорина не уверена, что елка появится. «Чисто технологически ее уже не доделаешь. Наши сотрудники после осмотра поняли, что там все уничтожено. Брошена на баррикады вся зеленая масса, сломана иллюминация. Вряд ли мы ее сможем установить», — сказала она.

По ее словам, еще есть шанс спасти елку. «Если сегодня произойдет чудо и все покинут Майдан, то мы сможем поставить старую елку пятилетней давности. Это конструкция с живыми елями. На это у нас есть время», — говорит Светлана Зорина.

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В департаменте обещают рассмотреть альтернативные варианты и согласны, например, перенести елку на Михайловскую площадь. «Нас устроит любой вариант, который подскажут люди, но нужно распоряжение власти», — говорят в департаменте.

Не будет на Майдане и катка. Постамент из досок разобрали митингующие и пустили на дрова. Под угрозой строительство рождественской деревни из деревянных домиков на Крещатике. Напомним, планировались мастер-классы по народным ремеслам, продажа карамели ручной работы, ледяная горка и другие развлечения.

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«Согласно распоряжению, ярмарка должна открыться с 14 декабря. Однако планы нарушены. Бизнесмены отменили запланированные на выходные и понедельник завоз товаров и монтаж домиков, в которых торговали бы чаем, кофе, сувенирами, фруктами», — рассказала директор департамента туризма КГГА Татьяна Слышик.

По ее словам, все будут ждать развития событий и решать проблемы по мере их поступления. «Но мы еще можем сдвинуть срок на неделю или дней на десять», — говорит она.

14 декабря под Аркой Дружбы народов откроется резиденция Деда Мороза. На смотровой площадке появится сказочный домик, откуда дети смогут отправить по новогодней почте письма с загаданными желаниями.