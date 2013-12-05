Два российских и четыре польских вуза попали в сотню лучших среди развивающихся экономик

Рейтинг опубликован на сайте журнала. Он составлен с использованием той же методологии, что и Times Higher Education World University Rankings, который является одним из самых весомых рейтингов такого типа в мире.

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Так, в первую десятку попали четыре китайских вуза, три турецких, один тайваньский, один российский и один вуз из ЮАР.

Кроме того, в сотне лучших можно найти польские, египетские, бразильские, индийские, египетские, колумбийские, чешские, мексиканские университеты, а также вузы из таких стран как ОАЭ, Малайзия и Марокко.

В частности, десятое место занял российский МГУ имени Ломоносова, а 67 -е - Санкт-Петербургский государственный университет. Также в сотню попали польские Ягеллонский университет, Варшавский технологический университет, Варшавский университет и университет Лодзи.

Справка. Рейтинг составлен для университетов стран с развивающейся экономикой по версии FTSE - это Чехия, Венгрия, Польша, Россия в Европе, Малайзия, Турция, Таиланд, Тайвань, Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Филиппины, ОАЭ в Азии, Египет и ЮАР в Африке, Мексика, Бразилия, Чили, Перу, Колумбия в Южной Америке. Украинские вузы, соответственно, не принимали участие в исследовании.