Сегодня ночью мороз придет на Майдан Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко.

“Ближайшей ночью мы в Киеве ожидаем температуру от четырех до шести градусов мороза. Завтра днем будет около нуля”, - сказала она, добавив, что сегодня в Киеве ожидается небольшой мокрый снег.

По ее словам, осадки в Киеве прекратятся 3 и 4 декабря, однако с 5 по 7 декабря в столице возможен снег. Температура воздуха после 5 декабря ожидается около трех градусов мороза, а днем, по словам Савченко, будет “небольшой плюс”.

В целом, Савченко сообщила, что пока существенного снижения температуры по Украине не ожидается.

“Пока что зима в Украину не приходит, но некоторые перепады температуры будут происходить”, - сказала она.

“Укргидрометцентр” прогнозирует, что в ночь со 2 на 3 декабря температура воздуха в стране составит 3-8 градусов мороза. В последующие дни до конца недели ночная температура повысится в стране до “минус” 1 - “минус” 6 градусов, однако на Востоке столбики термометра удержаться на отметке “минус” 8.

Дневная температура воздуха в первой половине недели в Украине будет колебаться от “минус” 2 — до “плюс” 3 градусов, после чего потеплеет до “плюс” 5.

Что касается осадков, то, по словам Савченко, 3-4 декабря ни дождей, ни снега в Украине не ожидается, тогда как 5-6 декабря возможен небольшой мокрый снег.

После 7 декабря “Укргидрометцентр” прогнозирует снижение температуры воздуха в стране.