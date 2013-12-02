Вице-премьер рассказал, когда Украина подпишет ассоциацию с ЕС

«Мы рассчитывали, у нас были свои риски. Эти моменты мы доносили до представителей ЕС, каждый раз, когда я бывал в Европе, мы об этом говорили. Мы находили взаимопонимание, но это не было зафиксировано на бумаге. И когда пришло время подписывать (соглашение об ассоциации — Ред), оказалось так, что у нас нет всех условий, чтобы они были где-то зафиксированы. Сейчас мы эту ситуацию исправим, мы создадим рабочую группу. Потому что каждый лидер из 28 стран ЕС подтвердил, что для нас двери в Европу открыты. На сегодня самый чувствительный вопрос состоит в том, что мы просто не успели до 29 ноября», — пояснил Арбузов.

Первый вице-премьер отметил, что Украина и ЕС намерены разработать подробную дорожную карту дальнейшего сотрудничества, в которой будут зафиксированы взаимные обязательства, а также гарантии предоставления Украине технической и финансовой помощи для имплементации условий ассоциации.

Оценивая объем необходимой финансовой помощи со стороны ЕС, Арбузов сказал, что эта цифра меньше ранее озвученных 160 млрд долларов. Он сказал, что согласно расчетам, проведенным несколько лет тому назад, Украине требовалось около 3-5 млрд долларов, но экономический кризис внес свои коррективы и теперь нужно более детально проанализировать и просчитать суммы необходимой финансовой помощи со стороны ЕС.

Вся эта работа, как сказал Арбузов, будет проведена в рамках совместной рабочей группы Украина-ЕС.