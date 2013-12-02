Коморовский соберет Совбез для согласования экономической поддержки Украины

”В ближайшие дни надо созвать Совет национальной безопасности, на котором представители исполнительной власти могли бы поделиться своими замечаниями и замыслами с оппозицией и парламентскими силами в Польше”, - сказал Коморовский журналистам в воскресенье, отметив, что Совбез - это единственная платформа для встреч представителей власти с парламентскими партиями.

Речь может пойти об экономической поддержке Украины на случай возвращения властей в Киеве к процессу евроинтеграции, сказал он, передает РИА «Новости».

”Если хотим не только словами поддержать Украину, то надо задуматься над тем, как мы можем помочь и заинтересовать другие страны, если сценарий будет положительным, заинтересовать Украину подписанием Соглашения об ассоциации, насколько мы как общество и как государство готовы принять участие в программе поддержки Украины, находящейся в трудном экономическом положении”, - сказал Коморовский.

Президент не исключил, что в скором времени сможет поговорить об этом по телефону с главой Украины Виктором Януковичем.

”Встреча может быть использована для построения общего польского взгляда на то, что Польша должна сделать для построения новых шансов интеграции Украины с западным миром”, - сказал польский Президент.