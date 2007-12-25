Католики празднуют Рождество Христово

Сегодня католики мира празднуют Рождество Христово.

Папа Римский Бенедикт XVI в полдень провозгласит традиционное благословение «Граду и миру». На ночной мессе, отслуженной в базилике Святого Петра в Риме, глава римско-католической церкви напомнил о нищете, которую претерпевают миллионы обездоленных и беспризорных, а также подверг критике «безжалостною эксплуатацию» планеты. Церемонию транслировали почти 100 телеканалов в 57 странах мира.

Как передает «Немецкая волна», в своем предрождественском обращении глава Католической церкви напомнил верующим о важности евангелизации. По его словам, «извещать о присутствии Бога среди нас» является почетным и радостным долгом для всех. Традиционное благословение Папы Римского «Граду и миру» в прямом эфире будет транслировать и Украина. В послании понтифик будет рассуждать о вызовах, которые стоят перед современным миром и путях решения глобальных проблем. Накануне Бенедикт XVI на площади Святого Петра в Риме торжественно открыл композицию из фигур, которые изображают рождение Иисуса. В этом году сценка впервые изображает дом Иосифа в Назарете, а не традиционные ясли во Вифлееме. Выбор обусловлен строками из Евангелия от Матфея, в соответствии с которыми Иосиф по указанию ангела привел Марию в свой дом, и там она родила сына.