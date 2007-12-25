Главный просчет правительства Януковича - рекордная инфляция

Главным просчетом правительства Виктора ЯНУКОВИЧА является высокая инфляция, считает экономический эксперт Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» Сергей КИСЕЛЕВ.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, очерчивая основные достижения и неудачи прежнего правительства.

«При премьерстве В.ЯНУКОВИЧА наблюдался относительно высокий уровень роста ВВП, - сказал он. - В то же время основной причиной этого была не политика правительства, а достаточно высокие мировые цены на металлургическую продукцию на протяжении последних двух лет».

Уже с февраля 2007 года, по словам эксперта, “мы видим тенденцию торможения роста ВВП, и из-за этого соответствующий макроэкономический прогноз в бюджете 2008 года должен быть скорректирован в сторону понижения».

Другим успехом правительства В.ЯНУКОВИЧА С.КИСЕЛЕВ назвал рост объема прямых иностранных инвестиций. «Инвестиции росли, - отметил он, - но, в первую очередь, это было связано с покупкой украинских банков иностранными банковскими группами. Активный интерес к нашим банкам наблюдается уже три-четыре года, и он очень косвенно связан с правительственной политикой».

Относительно просчетов, то, как отметил эксперт, самый главный из них, “безусловно, значительная инфляция - 14,2% за 11 месяцев 2007 года и почти 22% за все время премьерства В.ЯНУКОВИЧА”. При этом он отметил, что относительно высокий уровень роста ВВП не является оправданием для инфляции: в Китае в прошлом году рост ВВП составлял 11,1%, а инфляция - лишь 1,7%.

Инфляция, по словам экономиста, в большой мере нивелировала повышение зарплат и выплату материальной помощи. «За десять месяцев 2007 года реальная зарплата, - сказал он, - выросла лишь на 12,6%. Для сравнения, за аналогичный период 2006 года - на 20,6%».

За период премьерства В.ЯНУКОВИЧА, отметил С.КИСЕЛЕВ, значительно возросла и долговая нагрузка на украинскую экономику. «Активизация политики государственных заимствований началась еще осенью 2006 года, - объяснил он, - и в значительной мере была связана с несбалансированностью государственного бюджета. Лишь за третий квартал 2007 года внешний долг сектора государственного управления вырос на 470 млн. дол.».

В целом С.КИСЕЛЕВ поддержал призывы В.ЯНУКОВИЧА развивать практичные экономические отношения с Российской Федерацией. «В то же время вызывает удивление, - отметил он, - что такой подход не был реализован во время премьерства Виктора Федоровича. Так, в частности, цена на российский газ возросла до 179,5 дол. за тыс. кубометров – значительно выше, чем обещал сам экс-премьер (150-160 дол.). Для сравнения, Беларусь, при всех ее антироссийских заявлениях, получила газ по цене 119 дол. Да еще и «газовый» кредит от России на 1,5 млрд. дол.».