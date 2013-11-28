Во Львове на Евромайдан пришли около 15 тысяч человек (видео)

На Евромайдане исполнили известный в мире танец Harlem Shake под песню Гайтаны «Україно! Будьмо. Активисты скандировали лозунги «Слава Украине! Героям слава!», «Революция!», «Украина в ЕС!».

Кроме этого, активисты обсуждали дальнейший план действий в случае неподписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Невзирая на большое количество людей, движение транспорта в центре Львова сегодня было нормальное во всех направлениях, заторов на протяжении дня не было.

Кроме этого, сегодня на площади неизвестные опять бросали петарды в толпу. Организаторы Евромайдана призвали присутствующих быть осторожными, а в случае, если кто-то рядом ведет себя провокативно, агрессивно или подозрительно, активисты советуют обращаться к охранникам.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, во Львове правоохранители на Евромайдане задержали четырех человек за нарушение общественного порядка. У одного из задержанных был изъят пистолет.

Завтра, 29 ноября, Львов присоединится к живой цепи из Киева до украинско-польской границы.