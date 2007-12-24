До конца года в Украине сохранится морозная погода

Завтра в Украине ожидается облачная погода, без осадков. В западной половине местами туман, изморозь, в Хмельницкой области отложения гололеда и изморози.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в Прикарпатье и Луганской области 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму и Приазовье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла.

26-27 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, 26 декабря в западных областях 7-12°, на востоке страны до 15° мороза; днем 0-5° мороза, в южной части и местами в регионе Прикарпатья 1-4° тепла; на Южном побережье Крыма ночью и днем 2-7° тепла.

28-29 декабря - без существенных осадков, только 28 декабря в Крыму и Приазовье небольшие осадки. Температура ночью 4-9° мороза, в западных и местами в восточных областях 7-12°, в Карпатах до 15° мороза; днем 1-7° мороза, на Закарпатье около 0°; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла.

30-31 декабря местами ожидается небольшой снег (в западных областях повсюду). Температура ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза; в Карпатах ночью 8-14°, днем 3-8° мороза; в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 0-4° тепла.

1-2 января в Украине, кроме южной части, временами небольшой снег; 3 января преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области во вторник осадков не ожидается. Местами по области туман, изморозь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза; по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

26-27 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

28-29 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 4-9° морозу, днем 2-7° мороза.