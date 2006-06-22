„Мандры” и „Скрябин” будут петь на Майдане Независимости

19-00 - В Киеве на Майдане Незалежности состоится акция «Молодежь XXI века» и праздничный концерт ко дню Молодежи Украины. В программе примут участие: группа „Мандры”, „Скрябин”, а также состоится презентация молодежных организаций, участников Всеукраинского молодежного фестиваля „Перлини сезону - 2006” та пройдет Fashion show при участии молодых модельеров.