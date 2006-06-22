„Мандры” и „Скрябин” будут петь на Майдане Независимости

20:02, 22 июня 2006
Общество
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19-00 - В  Киеве на Майдане Незалежности состоится акция «Молодежь XXI века» и праздничный концерт ко дню Молодежи Украины. В программе примут участие: группа „Мандры”, „Скрябин”,  а также состоится  презентация молодежных организаций, участников Всеукраинского молодежного  фестиваля „Перлини сезону - 2006” та пройдет Fashion show при участии молодых модельеров.

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