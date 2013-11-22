В Харькове недовольные остановкой интеграции в ЕС провели ночь на площади Свободы

Как сообщил корреспонденту УНИАН общественный активист Дмитрий Пилипец, который сейчас находится на площади Свободы, люди начали собираться вчера, 21 ноября, вечером.

По его словам, недовольные горожане самоорганизовались через социальные сети. К 24:00 на площадь вышли около 15 человек, сейчас там находятся 9 активистов. Люди держат национальные флаги, флаг Европейского Союза и транспарант с надписью «Украина – часть Европы».

Активист отметил, что никакого противодействия со стороны милиции люди, которые вышли выразить неудовлетворение решением правительства, пока не ощутили.

«Милиция подъехала. Мы объяснили, что это не акция, это обсуждение сложившейся ситуации. Были вопросы, почему мы с флагами, но мы объяснили, что это национальные флаги и флаг Европейского Союза. Они к нам претензий не имели, поэтому уехали», - сказал Пилипец.

Он выразил убеждение, что сегодня количество недовольных увеличится и призвал всех, у кого есть возможность, собраться на площади Свободы.

В то же время, в социальных сетях люди активно обсуждают время и место возможного собрания недовольных решением правительства в Харькове. О своем желании выйти на митинг уже заявили десятки харьковчан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Правительство также поручило более детально проработать комплекс мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств.

Однако Президент Украины Виктор Янукович в Вене заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.