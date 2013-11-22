Суд ограничил проведения акций на Майдане

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер общественной организации "Коалиция участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко.

Он сообщил, что утром 21 ноября в суд поступил иск от Киевской городской государственной администрации об ограничении реализации права КУПР и других субъектов на проведение акции в честь 9- й годовщины Оранжевой революции на Майдане Независимости.

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Мельниченко отмечает, что иск суд удовлетворил полностью. Своим решением суд запретил КУПР и другим с 22 ноября 2013 по 7 января 2014 устанавливать палатки на Майдане, ул. Крещатик и Европейской площади в Киеве.

КУПР подал в КГГА заявку на проведение акции 5 ноября.

"Однако городская администрация обратилась в суд только сегодня - накануне самой акции. О времени и месте рассмотрения судом искового заявления руководству организации не сообщили. Рассмотрение дела состоялось еще в обед, а о наличии уже вынесенного судебного решения в организации узнали только вечером. Таким образом, власть приложила максимум усилий, чтобы помешать активистам подготовить надлежащую апелляционную жалобу на неправосудное решение" , - заявляет Мельниченко.

Ответчиками в иске КГГА были две общественные организации: КУПР и общественное движение "Украинская патриотическая ассамблея". Последняя, по данным Мельниченко, еще накануне отказалась от проведения мероприятий в этот день.

Как сообщалось вечером 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве собрались люди, возмущенные решением правительства Украины прекратить на неопределенный срок процесс подготовки к подписанию соглашения с Евросоюзом.