На Прикарпатье открыли мемориальную доску Вячеславу Чорноволу

В Снятине Ивано-Франковской области сегодня открыли мемориальную доску Герою Украины Вячеславу Чорноволу по случаю 70-летия со дня его рождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Снятинской райгосадминистрации.

Священники трех конфессий - Украинской Греко-католической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Римско-католической церкви - освятили мемориальную доску.

Инициировали изготовление мемориальной доски выдающемуся политику и общественному деятелю, основателю Народного Руха Украины В.Чорноволу НРУ и районная организация «Сич Покуття».

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие руководители местных органов власти, представители политических партий и общественных организаций района, жители Снятина.

Автор мемориальной доски - скульптор Василий ВИЛЬШУК.

Сегодня в 15.00 в Ивано-Франковском в областном музыкально-драматическом театре им. Ивана Франко по случаю 70-летия В.Чорновола, которое отмечается 23 декабря, состоится торжественная академия «Я бы избрал жизнь, которую прожил…».

В этой мероприятии примут участие председатель облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, народные депутаты Украины, лидеры политических партий и общественных организаций.