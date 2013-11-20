Из более 200 заключенных под домашний арест лиц только Мельнику удалось бежать - МВД

Из более 200 лиц, которые за год действия нового Уголовного процессуального кодекса были взяты под домашний арест с электронной системой наблюдения, только бывшему ректору Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петру Мельнику удалось бежать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин.

“Электронные средства контроля использовались в отношении более 200 лиц, из них 18 нарушили взятые обязательства, но эти люди никуда не сбежали, они нарушали нормы поведения, использования браслета, из-за чего следователями было принято решение об изменении им меры пресечения”, - сказал он.

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков отметил, что в данное время в регионах введены в действие 92 из запланированных 99 пунктов контроля.

Вообще же, по его словам, такая мера пресечения как домашний арест на протяжении этого года судами избрана в отношении почти 5 тыс. лиц, пребывание которых по определению места назначения контролируется соответствующими подразделениями милиции.

Бурлаков отметил, что органы МВД в данное время обеспечены достаточным количеством электронных систем наблюдения, которых приобретено 527.

“Вообще задержанные должны быть довольны тем, что носят браслет, а не находятся под стражей”, - сказал Чинчин. По его словам, в странах Европы “эта услуга платная, а у нас бесплатная”.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. 14 августа он был объявлен в международный розыск.

17 октября начальник Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией Генпрокуратуры Владимир Кривуценко сообщил, что в ГПУ надеются, что США или выдадут Украине Мельника, или выдворят его в ту страну, с которой у Украины есть соглашение об экстрадиции.