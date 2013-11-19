В США не спешат отвечать на запрос об экстрадиции Мельника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка.

“Вы знаете, что есть обращение об экстрадиции Мельника, но конкретного ответа мы еще не имеем. В этом направлении идет работа”, - сказал Пшонка.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

17 октября начальник главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией Генпрокуратуры Украины Владимир Кривуценко сообщил, что в Генеральной прокуратуре Украины надеются, что США или выдадут Украине экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, или выдворят его в ту страну, с которой у Украины есть соглашение об экстрадиции.

"Мы надеемся, что его вернут (в Украину – УНИАН) или хотя бы выдворят за пределы США в то государство, с которым у нас есть договорные отношения, и мы сможем его экстрадировать", - отметил Кривуценко.