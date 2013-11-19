В США не спешат отвечать на запрос об экстрадиции Мельника
Украинская сторона еще не получила со стороны правоохранительных органов США ответ на свое обращение относительно возможности экстрадиции бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Виктор Пшонка.
“Вы знаете, что есть обращение об экстрадиции Мельника, но конкретного ответа мы еще не имеем. В этом направлении идет работа”, - сказал Пшонка.
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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.
14 августа он был объявлен в международный розыск.
17 октября начальник главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией Генпрокуратуры Украины Владимир Кривуценко сообщил, что в Генеральной прокуратуре Украины надеются, что США или выдадут Украине экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, или выдворят его в ту страну, с которой у Украины есть соглашение об экстрадиции.
"Мы надеемся, что его вернут (в Украину – УНИАН) или хотя бы выдворят за пределы США в то государство, с которым у нас есть договорные отношения, и мы сможем его экстрадировать", - отметил Кривуценко.