24 декабря в 19:00 в Киеве в помещении Молодого театра состоится творческий вечер литературной группы Бу-Ба-Бу в составе: Юрий Андрухович (Патріарх), Виктор Неборак (Прокуратор) и Александр Ирванец (Підскарбій), посвященный годовщине первого публичного вечера, который состоялся в Киеве в 1987 году. Также будет презентована книга – «Вибрані твори» «Бу-Ба-Бу», издание проекта «Приватна колекція», серия «Українські Літературні Групи».

Книга вышла в свет в сентябре 2007 года во львовском издательстве «Пирамида».

В оформлении книги использованы фото группы «Бу-Ба-Бу» Анатолия Мизерного, фото Павла Дробяка и Михаила Дашковича. Составление, библиографические сведения и примечания автора проекта Василия Габора.

В «Вибрані твори Бу-Ба-Бу» вошли лучшие образцы прозы, поэзии и ессеистики Юрия Андруховича, Виктора Неборака и Александра Ирванца с детальными библиографическими сведениями о каждом из них.