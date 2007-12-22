Костенко: Украине не страшна цена $300 за газ, но при одном условии

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО убежден, что украинско-российские отношения должны быть партнерскими и взаимовыгодными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил в Ивано-Франковске на встрече с партийным активом УНП. Отвечая на вопрос относительно новой цены на газ для Украины, лидер УНП отметил, что Россия идет на уступки, когда видит национальную позицию правительства. «Россия идет на уступки, когда она видит национальную позицию правительства, - сказал политик. – Но Россия не видела этой позиции ни в одном украинском правительстве. И, если новое демократическое правительство будет отстаивать национальные интересы, то нам не страшна цена 179,5 доллара за тысячу кубометров».

«Для Украины не была бы страшна цена за газ и в 300 долларов, но при одном условии: если бы мы сбалансировали украинско-российские отношения, - заметил Ю.КОСТЕНКО. – Это должны быть партнерские отношения и взаимовыгодные».

По мнению депутата, нужно урегулировать вопросы оплаты за базирование Черноморского флота, транзитные перевозки через территорию Украины, которые осуществляются еще по ценам Советского Союза, расширения рынка сбыта продукции украинских сельскохозяйственных товаропроизводителей, военно-промышленного комплекса и другие моменты.

При этом Ю.КОСТЕНКО привел в пример Польшу, которая отстояла свои национальные интересы перед Россией, когда та перестала покупать польское мясо: «Поляки жестко поставили вопрос о возобновлении поставок своего мяса, иначе они заблокируют вступление России в ВТО. И Россия согласилась покупать их мясо».