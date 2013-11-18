«Укрзализныця» расширит действие электронных билетов на новые маршруты

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») до конца ноября намерена расширить сферу действия электронных билетов еще на 15 поездов, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов.

По его словам, на сегодняшний день существует возможность оформить электронный билет на скоростные поезда «Интерсити+» и на шесть ночных поездов. А до конца текущего месяца продажа через сеть интернет будет распространена на маршруты, соединяющие столицу с Луганском, Мариуполем, Ужгородом, Ковелем, Севастополем, Запорожьем, Херсоном, Ужгородом и Трускавцом, Львов с Харьковом и Запорожьем, а также Харьков с Симферополем.

Как отметил Чекалов, «Укрзализныця» планирует до конца 2013 года расширить эту услугу еще на 80 поездов внутреннего сообщения.

«Убежден, что благодаря действию электронных билетов мы создаем удобные условия путешествия пассажирам и сокращаем нагрузку на работников вокзалов», - сказал он.

«Пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой, которая имеет специальный код, можно идти прямо на посадку. В ноябре мы планируем расширить эту услугу еще на 15 поездов внутреннего сообщения», - добавил заместитель гендиректора.

Параллельно с введением электронного проездного документа «Укрзализныця» планирует увеличить число касс, через которые можно будет оформить электронные проездные документы.

По словам Чекалова, железные дороги также намерены с 1 июля 2014 года предоставить услугу покупки билетов через интернет студентам, что позволит существенно сэкономить их время.

«Студенты смогут, не заходя в кассу, купить билеты и следовать с ними прямо в поезд. Это даст нам возможность увеличить процент продажи билетов через интернет и соответственно снять напряженность очередей», - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-сентябре перевезла 100 тыс. пассажиров по электронным билетам, что составляет около 14% от общего количества пассажиров.

Всего же с момента введения новой услуги в феврале 2013 года железные дороги страны продали 200 тыс. электронных билетов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.