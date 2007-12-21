Садыков накормил гостей спагетти и собрал 122 тысячи (фоторепортаж)

122 тысячи гривен - столько средств собрано за время благотворительного ужина, который дал депутат Николаевского областного совета, экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков.

Деньги предназначены для лечения двух николаевских детей, серьезно пострадавших при пожаре в автомобиле, и на монтаж оборудования для реанимационного автомобиля.

Сам автомобиль - новый «Мерседес-бенц» с удлиненной базой - был торжественно передан в тот же вечер главному врачу Николаевской областной детской больницы Дмитрию Гоцуляку (средства на его приобретение были успешно собраны во время прошлогоднего благотворительного ужина Александра Садыкова). Автомобиль крайне нужен области - чтобы недоношенных и больных новорожденных из районов своевременно перевозить в реанимационное отделение в областном центре.

Международный благотворительный фонд «Украина 3000», который возглавляет госпожа Екатерина Ющенко, прислал благотворителям приветствия. В нем директор Департамента медицинских программ Вера Павлюк выразила А.Садыкову искреннюю благодарность за активное участие в сборе средств для предоставления благотворительной помощи Николаевской детской больнице, которая является участницей программы фонда «От больницы к больнице». «Давая благотворительный ужин в честь Святого Миколая, Вы подаете хороший пример всему украинскому обществу. Ваша особая активность на должности председателя Опекунского Совета больницы должна стать образцом ответственности для всех Опекунских Советов – участниц программы «от больницы к больнице». Выражу надежду, что это не последний Ваш благотворительный проект» - сказано в приветствии.

Входной билет стоил 2,5 тысяч гривен. Приглашенные – руководители николаевских промышленных и аграрных предприятий, местных филиалов банков, бизнесмены, депутаты областного совета. Благодаря вокальным выступлениям маленьких девочек-«ангелочков», рисункам детей из интернатов и детских домов области, работ тяжелобольных детей из больницы (с ними студенты-волонтеры накануне занимались арт-терапией) в зале господствовала атмосфера благотворительности и милосердия.

Растроганные гости покупали с аукциона рисунки трех-четырёхлетних воспитанников Николаевского дома ребенка. Родители одного из авторов умерли от СПИДа, рисунок другого малыша был подписан так: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, я поеду к папе с мамой!». Не удивительно, что на исходе аукциона, когда выставленные на него «картины» закончились, гости начали покупать рисунки из тех, которые украшали зал. Да, руководитель агрофирмы «Агросвит» Игорь Бриченко из села Новопетривка Снигуровского району увидел среди других и купил рисунок воспитанника интерната, расположенного в его родном селе. Предприниматель уже давно и по собственной инициативе опекает это заведение.

Кроме детских произведений, за немалую сумму в благотворительную копилку пошли с торгов картины, сделанные на тарелках признанным николаевским художником – заслуженным художником Украины, обладателем серебряной медали парижского салона «Grand Palais» Владимиром Бахтовым. Мастер творил прямо в банкетном зале.

«Изюминкой» мероприятия было приготовление собственноручно хозяином вечера традиционных итальянских блюд – спагетти с морепродуктами и ризотто с грибами.

По ходу приготовления господин Садыков сделал маленький экскурс в историю итальянской кухни, а по окончании угостил всех собравшихся «с пылу, с жару».

А.Садыков объявил во время ужина об учреждении им благотворительного фонда. «Я и моя команда, мы считаем что благотворительность – понятие бессрочное, и мы готовы быть «помощниками Святого Николая» не только раз в году. Цель фонда понятна - это помощь тем, кто в этом нуждается» - сказал журналистам А.Садыков.