Работа британского художника на аукционе побила мировой рекорд

Работа художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона стала самым дорогим произведением искусства.

Триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» оценен в рекордные 142 млн долларов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Торги продолжались всего шесть минут. Этого времени хватило, чтобы лот на аукционе Christie’s взлетел с заявленной цены в 85 млн долларов до 142,4 млн.

Имя покупателя неизвестно – владельцы супердорогих полотен не часто раскрывают себя.

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Триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» написан в 1969 году. Тогда художник работал в Королевском колледже искусств в Лондоне. На картине изображен британский художник Люсьен Фрейд, близкий друг Бэкона. После выставки в парижском Гран-Пале в начале 70-х годов Бэкон решил разделить картины на три отдельных панели. Одна из них выставлялась в британской галерее Тейт в 1985 году. В 1999 году объединенный триптих показали на американской выставке в Коннектикуте.

Предыдущий ценовой рекорд принадлежал пастельной версии картины «Крик» Эдварда Мунка. Только она из четырех вариантов «Крика» находится в частных руках. Работа была продана на аукционе Sotheby’s в прошлом году за почти 120 млн долларов.