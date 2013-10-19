Скрипку с Титаника продали за полтора миллиона долларов

Скрипка, на которой в последние минуты гибели "Титаника" в 1912 году играл руководитель оркестра легендарного лайнера Уоллес Хартли, в субботу была продана аукционным домом Henry Aldridge & Son за 900 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 милл долл), сообщает агентство Франс Пресс.

Эстимейт лота перед торгами составлял 300 тысяч фунтов стерлингов. Имя покупателя не сообщается.

Скрипку нашли почти сразу после трагедии в 1912 году. Спасатели обнаружили тело Хартли через десять дней после гибели судна. К его груди была привязана скрипка, на задней поверхности которой была надпись, которая свидетельствовала о том, что скрипку Уоллесу подарила его невеста Мария Робинсон. Инструмент был передан Робинсон, которая, в свою очередь, пожертвовала его британскому отделению религиозной организации "Армия спасения". Почти 100 лет инструмент считался утерянным, пока снова не "всплыл" в 2006 году. После этого специалисты в течение семи лет проводили исследования и в марте этого года объявили, что он является подлинным.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года натолкнулся на айсберг во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение "морского гиганта", в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир, передает РИА Новости.

Напомним, скрипку сначала планировали продать за полмиллиона долларов.