Ахметов и Новинский слили активы

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского определили формат объединения своих горно-металлургических активов. Как и ожидалось, "Метинвесту" будут переданы пакеты акций Ингулецкого ГОКа, "Макеевского металлургического завода" и сталепрокатного предприятия Promet Steel (Болгария). Как сообщает Коммерсантъ-Украина, кроме этого господин Новинский передаст "Метинвесту" пакет акций Южного ГОКа, размер которого будет определен позже. Однако уже сейчас известно, что за свои активы Вадим Новинский получит 25%+1 акций в металлургическом бизнесе Рината Ахметова.

О присоединении активов "Смарт-холдинга" к группе "Метинвест" стороны сообщали еще три месяца назад. Во вчерашнем совместном заявлении компаний говорится, что в рамках объединения горно-металлургических активов Smart N.V. Вадима Новинского стала собственником 25%+1 акций в уставном капитале Metinvest B.V., владеющей металлургическими активами Рината Ахметова. "Смарт-холдинг", в свою очередь, передал "Метинвесту" 82,46% акций ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", 90,18% акций ЗАО "Макеевский металлургический завод" и 90% акций прокатного завода Promet Steel (Болгария).

Стороны также достигли принципиальной договоренности о передаче "Метинвесту" пакета акций Южного ГОКа. Его размер не превысит 25%, однако согласно обоюдной договоренности может быть увеличен до 50% после получения разрешения Антимонопольного комитета. Вчера "Метинвест" получила разрешение АМКУ на концентрацию акций ЗАО "Макеевский метзавод". Ранее комитет разрешил концентрацию акций ИнГОКа. Планируется, что до конца первого квартала 2008 года будет получена разрешительная документация и по другим предприятиям.

Аналитик "Брокредитсервиса" Максим Шеин считает, что главная цель слияния для Вадима Новинского – это вывод своих активов на международные биржи через корпорацию, готовую к IPO. "В отличие от `Метинвест Холдинг`, которая, фактически подготовилась к размещениям на международных площадках, `Смарт-групп` только начала приводить свои активы в соответствие международным стандартам. Чтобы ускорить прохождение процедуры перехода на мировые стандарты сбыта, бухгалтерского учета, производственной деятельности, отработанную `Метинвестом`, господин Новинский передал свои активы под управление компании Рината Ахметова", – отмечает господин Шеин. С ним соглашается аналитик ИК Dragon Capital Иван Харчук: ""Метинвест" проводит широкомасштабную модернизацию своих активов, увеличивая их стоимость. Поэтому для Вадима Новинского вхождение в акционерный капитал компании, в отличие о продажи своих активов, является удачной сделкой".

Аналитик ИК Concorde Capital Евгений Червиченко отмечает, что стоимость "Метинвеста" сейчас составляет порядка $20 млрд, однако у группы существует серьезный потенциал для дальнейшего роста. "Сейчас `Метинвест` производит 9-10 млн т стали в год, тогда как мощности позволяют довести эту цифру до 24 млн т",– считает он.

Группа "Метинвест" – крупнейшая металлургическая компания Украины. В прошлом году ее консолидированная выручка составила $5,65 млрд, EBITDA – $1,713 млрд, чистая консолидированная прибыль – $1,026 млрд. Получив акции ЮГОКа, "Метинвест" станет партнером компании Lanebrook Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, владеющей 72,89% акций крупнейшей металлургической группы СНГ Evraz Group. Напомним, что на прошлой неделе эта компания выкупила 50% "ЮГОКа" у группы "Приват". Евгений Червиченко считает, что "Южный ГОК" важен для обеих бизнес-групп. "Получение контроля над ЮГОКом, позволит им продолжить экспансию на украинском рынке за счет покупки металлургических предприятий", – считает господин Червиченко.