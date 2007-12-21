Киевсовет отдал под застройку 50 га зеленых зон частным структурам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на сессии Киевского городского совета.

Оба проекта решения были внесены с голоса председателем Постоянной комиссии Киевсовета по земельным отношениям Алексеем ЕВЛАХОМ. Во время внесения объявлялись лишь номера кадастровых дел без названия проекта решения. Депутатам в зале проекты решений не раздавались и ни один из них не имел возможности ознакомиться с содержанием. Это подтвердили журналистам депутаты, которые выходили из сессионного зала после завершения заседания. При этом депутаты были из разных фракций - как из промэрского большинства, так и оппозиционные.

Председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Анатолий КОВАЛЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что первый проект решения предусматривал передачу ООО «Эквилибриум Трейд» земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного торгового комплекса с наземными и подземными паркингами на Надднепрянском шоссе, 2-А в Голосеевском районе столицы. В соответствии с этим проектом, из территории зеленых зон исключается 21 га и переводится в фонд общественной застройки с соответствующими изменениями в программе развития зеленой зоны Киева до 2020 года.

Во втором проекте решения речь идет о передаче ООО «Строительный межотраслевой альянс» земельного участка для строительства и эксплуатации торгово-офисного центра, жилищно-офисного строительства, гостиничного комплекса в урочище Горбачиха в Днепровском районе. В документе говорится об исключении 29 га из территории зеленых зон и передаче их под застройку.

А.КОВАЛЕНКО объяснил, что о содержании этих проектов решений он узнал случайно. По его словам, один из членов его комиссии ознакомился с этими проектами, когда шел процесс их размножения после внесения с голоса для раздачи депутатскому корпусу для ознакомления. Однако эти размноженные проекты так и не попали в сессионный зал, и во время голосования никто из депутатов не был с ними ознакомлен.

По словам А.КОВАЛЕНКО, это «вопиющее нарушение регламента, поскольку, во-первых, эти проекты решения не прошли экологическую комиссию, а во-вторых, не были розданы депутатам». По его словам, комиссия будет опротестовывать принятые сегодня решения по Горбачихе и Надднепрянскому шоссе.

Кроме того, как сообщил один из депутатов Киевсовета, пожелавший, чтобы его фамилия не была названа, были также сегодня приняты еще два решения, проекты которых также были внесены с голоса и не розданы для ознакомления депутатам, и также были внесены А.ЕВЛАХОМ с голоса. В одном из них речь идет о продаже частной структуре земельного участка возле станции метро «Театральная» по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 7 под строительство офисно-торгового центра. Другое решение - о передаче другой частной структуре земельного участка для строительства, эксплуатации гостиничного комплекса с объектами общественного назначения и паркингами по адресу: улица Красноармейская, 35, 35-Б, 37.

Как сообщал УНИАН, в июле 2003 года в Киеве по улице Красноармейской, 37 обрушился дом. Он был передан на реконструкцию Печерской районной госадминистрации.

14 июля 2006 года Киевсовет отменил решение Киевсовета предыдущего созыва о предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью „Альянс-Центр” для строительства офисно-торгового центра по улице Богдана Хмельницкого, 7 в Шевченковском районе столицы. Сразу после этого голосования Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил всех депутатов и киевлян с остановкой «наглого строительства».