Киевсовет отдал под застройку 50 га зеленых зон частным структурам
В том числе в урочище Горбачиха
Киевсовет отдал под застройку 50 га зеленых зон частным структурам.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на сессии Киевского городского совета.
Оба проекта решения были внесены с голоса председателем Постоянной комиссии Киевсовета по земельным отношениям Алексеем ЕВЛАХОМ. Во время внесения объявлялись лишь номера кадастровых дел без названия проекта решения. Депутатам в зале проекты решений не раздавались и ни один из них не имел возможности ознакомиться с содержанием. Это подтвердили журналистам депутаты, которые выходили из сессионного зала после завершения заседания. При этом депутаты были из разных фракций - как из промэрского большинства, так и оппозиционные.
Председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Анатолий КОВАЛЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что первый проект решения предусматривал передачу ООО «Эквилибриум Трейд» земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного торгового комплекса с наземными и подземными паркингами на Надднепрянском шоссе, 2-А в Голосеевском районе столицы. В соответствии с этим проектом, из территории зеленых зон исключается 21 га и переводится в фонд общественной застройки с соответствующими изменениями в программе развития зеленой зоны Киева до 2020 года.
Во втором проекте решения речь идет о передаче ООО «Строительный межотраслевой альянс» земельного участка для строительства и эксплуатации торгово-офисного центра, жилищно-офисного строительства, гостиничного комплекса в урочище Горбачиха в Днепровском районе. В документе говорится об исключении 29 га из территории зеленых зон и передаче их под застройку.
А.КОВАЛЕНКО объяснил, что о содержании этих проектов решений он узнал случайно. По его словам, один из членов его комиссии ознакомился с этими проектами, когда шел процесс их размножения после внесения с голоса для раздачи депутатскому корпусу для ознакомления. Однако эти размноженные проекты так и не попали в сессионный зал, и во время голосования никто из депутатов не был с ними ознакомлен.
По словам А.КОВАЛЕНКО, это «вопиющее нарушение регламента, поскольку, во-первых, эти проекты решения не прошли экологическую комиссию, а во-вторых, не были розданы депутатам». По его словам, комиссия будет опротестовывать принятые сегодня решения по Горбачихе и Надднепрянскому шоссе.
Кроме того, как сообщил один из депутатов Киевсовета, пожелавший, чтобы его фамилия не была названа, были также сегодня приняты еще два решения, проекты которых также были внесены с голоса и не розданы для ознакомления депутатам, и также были внесены А.ЕВЛАХОМ с голоса. В одном из них речь идет о продаже частной структуре земельного участка возле станции метро «Театральная» по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 7 под строительство офисно-торгового центра. Другое решение - о передаче другой частной структуре земельного участка для строительства, эксплуатации гостиничного комплекса с объектами общественного назначения и паркингами по адресу: улица Красноармейская, 35, 35-Б, 37.
Как сообщал УНИАН, в июле 2003 года в Киеве по улице Красноармейской, 37 обрушился дом. Он был передан на реконструкцию Печерской районной госадминистрации.
14 июля 2006 года Киевсовет отменил решение Киевсовета предыдущего созыва о предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью „Альянс-Центр” для строительства офисно-торгового центра по улице Богдана Хмельницкого, 7 в Шевченковском районе столицы. Сразу после этого голосования Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил всех депутатов и киевлян с остановкой «наглого строительства».