Супермаркет, чьими курами-гриль отравились десятки человек, заплатит 408 гривен штрафа

На руководителя львовского супермаркета «Арсен», в котором были приобретены куры-гриль, которыми отравилось более 30 человек, наложен штраф в сумме 408 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник эпидемиологического отдела Главного управления Госсанэпидемслужбы во Львовской области Оксана Пушкарева.

«Это максимальный штраф, разрешенный законодательством», - отметила Пушкарева.

Она также сообщила, что в супермаркет „Арсен” применена финансовая санкция на реализацию продукции, которая не отвечает нормативам, – 6,443 тыс. грн.

«Также в административный суд подано заявление с целью запрещения производства и реализации продукции из мяса птицы в кулинарном отделе этого супермаркета», - отметила начальник отдела.

Пушкарева также проинформировала, что в холодильных камерах супермаркета было обнаружено 30 кг просроченной продукции мяса птицы, которое не было утилизировано.

Как сообщал УНИАН, в течение 25-30 октября в медицинские заведения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей были госпитализированы 33 человека, из них 4 ребенка. По результатам расследования вспышки установлено, что все пострадавшие с 23 по 26 октября потребляли куры-гриль, приобретенные в супермаркете «Арсен» ООО “Альянс Маркет”, расположенном во Львове (ул. Чорновола, 93). У 26 пациентов, которые были госпитализированы после употребления курей-гриль, диагностирован сальмонеллез.

По результатам внеплановой проверки кулинарного цеха супермаркета “Арсен” salmonella enteritidis выделена в 5 пробах пищевых продуктов.