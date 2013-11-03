Не стоит оперировать непроверенной информацией - эксперт о повышении тарифов на газ

Такое мнение в комментарии ForUm`у выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«По всей видимости, эта информация недостоверна. Думаю, что не стоит оперировать непроверенной информацией, поскольку не было никаких официальных заявлений. Более того, не стоит принимать во внимание разного рода комментарии, которые предвещают различные экономические неприятности»,- отметил Карасев.

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По его словам, разного рода спекуляции и домыслы вокруг предполагаемого повышения тарифов для населения и других решений на данном этапе разумнее всего игнорировать. При этом директор Института глобальных стратегий отметил, что о планах власти по повышению тарифов на газ, отмены льгот для бизнеса или изменения курса национальной валюты, речь не шла и не идет.

Напомним, вчера в ряде интернет-ресурсов появилась новость, в которой утверждается, что Президент Виктор Янукович одобрил ряд непопулярных решений, в частности - повышение тарифов на газ, ликвидацию льгот для населения и бизнеса, ослабление курса гривны к доллару. Решения якобы были приняты на специальном совещании у президента Украины, которое состоялось после переговоров с Владимиром Путиным.