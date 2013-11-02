Эксперт прокомментировал возможный пересмотр тарифов на газ и отмену некоторых льгот

Такое мнение в комментарии ForUm`у выразил политический эксперт Владимир Фесенко.

«Давайте подождем официального подтверждения, соответствующих указов и так далее, - отметил политолог. - Для того чтобы комментировать какие-то решения, нужно их видеть. Давайте дождемся официальных решений. По поводу такого рода «слива» информации я не могу сказать подписал Президент документы или не подписал. Вот после появления указа всегда есть что оценивать, а слухи или утечки информации мы оценивать можем с точки зрения лишь вероятности».

В то же время, он отметил: «В данном случае речь идет не только о действиях ради кредита МВФ. Это лишь один из побудительных мотивов, который, впрочем, является одним из главных, одним из наиболее важных. Возобновление сотрудничества с МВФ необходимо. Между прочим, высокопоставленные европейские руководители, в частности, Штефан Фюлле, считают, что Евросоюз после подписания Соглашения об Ассоциации с Украиной тоже готов оказать содействие по возобновлению сотрудничества с МВФ. Но, так или иначе, необходимо прибегнуть к действиям, которые направлены на стабилизацию бюджетной ситуации»,- рассказал политолог.

По мнению эксперта, необходимость сотрудничества с Международным валютным фондом является лишь «спусковым крючком» для запуска этой программы.

Политолог также добавил, что в пересмотре тарифов на газ и возможной отменой некоторых льгот нужно принимать максимально сбалансированные решения, от которых которые не пострадают социально незащищенные слои населения.

«Что касается тарифов, то необходимо, чтобы люди платили экономически обоснованную цену за газ, за коммунальные услуги. Те слои населения, которые не готовы платить за газ хотя бы по себестоимости, будут получать поддержку государства. Потому сейчас идет подготовка новой тарифной сетки и системы платы за газ и коммунальные услуги, которая была бы социально справедливой, чтобы платили те, кто может платить, а те, кто нуждается в поддержке, эту поддержку получали. Так что, эти действия экономически обоснованы, но необходимо провести очень серьезную взвешенную работу, чтобы создать дифференцированную систему платы за газ для населения и оплаты тарифов»,- считает Владимир Фесенко.

Напомним, сегодня в ряде интернет-ресурсов появилась новость, в которой утверждается, что Президент Виктор Янукович одобрил ряд непопулярных решений, в частности - повышение тарифов на газ, ликвидацию льгот для населения и бизнеса, ослабление курса гривны к доллару. Решения якобы были приняты на специальном совещании у президента Украины, которое состоялось после переговоров с Владимиром Путиным.