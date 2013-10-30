Уровень безработицы в Украине ниже средних показателей в ЕС - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что с начала года в Украине трудоустроены более 600 тысяч человек и уровень безработицы снизился до 8%, что ниже средних показателей по еврозоне - 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал во время торжественного собрания по случаю Дня работника социальной сферы.

Он отметил, что за последние три года была принята современная социальная законодательная база. “Благодаря новому закону о занятости, запущены дополнительные механизмы создания рабочих мест, обеспечены работой наиболее уязвимые на рынке труда категории граждан”, - сказал Президент.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября министр социальной политики Украины Наталия Королевская сообщила, что уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда, в первом полугодии 2013 года сократился до 7,5% против 8,4% по итогам аналогичного периода прошлого года. При этом она сообщила, что по тем же оценкам МОТ уровень безработицы в Европе составляет около 11%.

В октябре 2012 года правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Тогда же в Кабмине отмечали, что в результате реализации программы в 2017 году количество занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 миллионов.

При этом ожидаемый уровень безработицы должен сократиться до 6,3% в 2017 году, а среди молодежи он будет составлять 13% против 19% в 2012 году.

В абсолютных цифрах количество безработных среди трудоспособного населения Украины, по методологии МОТ, в январе-июне составляло 1,7 млн человек.