В Сумах безработным задолжали 4,5 миллиона

В Сумах долг тем, кто получает пособие по безработице, достиг более 4,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил директор городского центра занятости Николай Кухтик.

«Ситуация с социальными выплатами является критической. Долг по помощи безработным составляет более 4,5 миллиона гривен. В частности, люди не получили деньги за август и сентябрь. У нас 3 тысячи безработных. Причем, есть семейная безработица, где работают муж, жена, дети», - отметил Кухтик.

По его словам, также пока не выплачена заработная плата за сентябрь и работникам самого центра занятости.

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При этом директор центра занятости отметил, что центр апеллировал в прокуратуру и Госказначейство, но ответ оттуда пришел неутешительный.

«Говорят, ждите своей очереди, сначала мы платим социально защищенные статьи. Но зарплата - это социально защищенная статья. Я считаю, что это - цинизм», - подчеркнул Кухтик.