На Львовщине курами-гриль отравились уже 25 человек

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В сообщении отмечается, что “во Львовскую областную инфекционную больницу и в Центральную городскую инфекционную больницу города Самбор с жалобами на повышение температуры тела, общую слабость были госпитализированы 25 человек, из них 4 детей”. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

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Как сообщал УНИАН, с 25 по 29 октября во Львовской области была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Больные с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, многократный пронос, общую слабость были госпитализированы. По предварительным результатам расследования, проведенного территориальным управлением Госсанэпидслужбы, установлено, что все пострадавшие употребляли куры гриль, которые приобрели в супермаркете «Арсен» во Львове.